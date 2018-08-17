في ظل توافد الآلاف من الحجاج، إلى المملكة لأداء فريضة الحج، تنفذ لجنة البرامج التوعوية الإعلامية، بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في موسم الحج والعمرة في الوزارة مجموعة من البرامج والأعمال الإعلامية المتنوعة تتمثل في البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومواد متنوعة أخرى على شبكة الإنترنت، وشبكة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الحج السعودية، إن اللجنة تعد وتنفذ حاليًا 100 مقطع فيديو توعوي قصير، ونشر بطاقات تعريفية، وروابط "باركود" لتحميل كتاب "مناسك"، والتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية؛ لتفعيل حملة رسائل القصيرة المعتمدة من الوزارة سنويًا لإرسالها إلى الحجاج، إضافة إلى إنتاج فيلم مرئي عن الحج مدته 30 دقيقة، إلى جانب حلقات "مناسك خطوة خطوة" وعددها 12 حلقة لشرح أعمال الحج والعمرة، ولتكون دليلا يسترشد به القاصد لبيت الله الحرام عند أداء نسكه على الوجه الذي شرعه الله، بحسب ما أوردته.