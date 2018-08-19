ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، عددًا من القطع المُشتبه في أثريتها، بحوزة فلاح داخل إحدى قرى مركز ملوي.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء مجدي عامر، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود معلومات إلى وحدة مباحث المركز، بحيازة (ع. ع.– 46 عاما- فلاح)، والمُقيم داخل إحدى قرى المركز، عددًا من القطع المُشتبه في أثريتها؛ للإتجار فيها.

بإجراء التحريات التي قامت بها وحدة مباحث المركز، جرى التأكد من المعلومات، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وعثر بحوزته على كل من "تاج عامود من الحجر متوسط الحجم 40×30 سم، عليه بعض النقوش الفرعونية، وتاج عامود من الحجر 20×30 سم يرجع للعصر الروماني، وقطعة آنية (أمين فيانس من الفخار)".

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.