لقى شخص مصرعه، وأصيب 2، بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالإبل "الجمال" بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"، أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وجرى نقل المتوفى والمصابين لمستشفى ملوي العام.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغًا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، نائب مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كل من "صلاح رمضان حسن"، 42 عامًا، ومقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج "جثة هامدة"، و"محمد ربيع السيد"، 34 عامًا، ومقيم بمركز طما بسوهاج، و"حافظ رمضان حافظ"، 35 عامًا، مقيم بمركز طما "السائق" مصابين.

توصلت تحريات العقيد محمود حمدي وكيل فرع البحث الجنائي للجنوب، أن السيارة النقل قيادة الأخير كانت مقبلة من محافظة سوهاج في طريقها إلى القاهرة محملة بالجمال، وأمام مركز ملوي اختلت عجله القيادة بيد السائق، وانحرفت عن الطريق مما أدى إلى انقلابها ومصرع أحد مستقليها وإصابة الاثنين الآخرين.

حرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد تسليمها إلى ذويها.