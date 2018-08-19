عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مجموعة صور وفيديوهات لواقعة حرق بعض الكلاب حية في منطقة المعادي.

وقالت إسراء خالد، التي التقطت هذه الصور، إنها وجدت رائحة حريق ومعها رائحة مختلفة، وأثناء مرورها بجوار الحريق، وجدت مجموعة من الكلاب مشنوقة، وأخرى أشعل النيران بها.

وأوضحت إسراء أنها سألت أحد "البوابين" عن الواقعة، فأخبرها أنها "ليست أول مرة، وأنهم قتلوا 7 كلاب منذ فترة، ورموهم في الليل، وتم إحراق 4 كلاب حية منذ أيام بمنطقة المعادي".

من جانبها اتهمت منى خليل، رئيس جمعية "الرفق بالحيوان"، حي المعادي، بالوقوف وراء جريمة قتل الكلاب وحرقها حية، مشيرة إلى أن "الإدارة البيطرية بحي المعادي تقتل الكلاب بالسم، ثم تتخلص من جثثها بالحرق، وأنها تحرق بعض الكلاب بالرغم من أنها تكون ما زالت حية".

ولفتت خليل إلى أن نٌشطاء حقوق الحيوان بالمعادي اتفقوا مع عدد من الأطباء البيطريين لتعقيم الكلاب وتطعيمها.

وحذرت خليل من السم المستخدم في قتل الكلاب، مؤكدة أن هذا السم يبقى في التربة ويصيب باللمس، ولا يوجد له مصل مضاد في مصر.