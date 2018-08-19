ضبط تشكيل عصابي يسرق المساكن والمواطنين بمركز مطاي في المنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص تخصصوا في سرقة المساكن والمواطنين، أثناء سيرهم بشوارع مدينة مطاي.

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة مطاى، بقيام كل من (أحمد ح. ا.- 18 عامًا- عاطل) سبق اتهامة في 2 قضية سرقة، و(حسن ر. ح.- 18 عامًا- عاطل) سبق اتهامه في 7 قضايا سرقات، سلاح نارى، و(محمد س. م.- 19 عامًا- طالب) سبق اتهامه في قضية سرقة، بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، متخذين من مركز مطاي، والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت عن ضبط المذكورين حال تواجدهم بدائرة بندر مطاي، وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات أقروا بصحتها وأنهم وراء ارتكاب وقائع سرقة "لاب توب، ونظارة طبية من داخل مكتب سفريات ببندر مطاى، سرقة 6 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم من داخل مساكن، سرقة حافظة نقود من شخص بداخلها 2 إيصال أمانة، سرقة زيت سيارات من داخل محلات ببندر مطاى، سرقة 5 هواتف محمولة من أشخاص أثناء سيرهم ببندر مطاي".

بتطوير مناقشتهم أقروا بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائهم، وبضبطهم وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات المنوه عنها، وأضافوا بعلمهم بأنها من متحصلات جرائم سرقة وبعرض المسروقات على مالكيها تعرفوا عليها.

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حرر محضر بالواقعة وأبلغت النيابة التي باشرت التحقيقات.