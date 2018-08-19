ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض على 4 أشخاص، أطلقوا الرصاص على طباخ أفراح، واعتدوا عليه بالضرب، واستولوا على أمواله، لوجود خلافات سابقة بينهم.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من مستشفى المنيا الجامعى بوصول (عبدالقادر ج. ا.- 28 عامًا- طباخ) مصاب بجرح قطعى بالرأس وطلق نارى أسفل الصدر من الناحية اليمنى، وبسؤالة قرر أنه تلقى اتصالا تليفونيا من شخص "لا يعلم اسمه"، يطلب مقابلته بأحد الطرق، للاتفاق على مأدبة عرس، وعقب وصوله محل الواقعة فوجئ بخروج شخصان مجهولان من الزراعات المتاخمة للطريق، اعتدى عليه أحدهما بآلة حادة، والآخر أطلق عيارا ناريا صوبه محدثًا إصابته، واستولوا منه على مبلغ 800 جنيه وهاتف محمول.

بتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من (حمادة ع. ص.- 32 عامًا) و(زامل ح. ع.- 32 عامًا- سباك)، و(أحمد م. ا.- 19 عامًا) و(مصطفى ع. ص.- 20 عامًا- فلاح).

أفادت التحريات بأن هناك خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما في حفل عرس بالقرية محل إقامتهما.

بتقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، أقروا بارتكابهم الواقعة، وبإرشاد الثاني تم ضبط المسروقات والسلاح المستخدم في الواقعة، وهو عبارة عن "فرد رصاص محلى الصنع".

تقرر التحفظ على المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.