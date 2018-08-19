وكيل "أوقاف البحر الأحمر" ينفي طواف صوفيين بجبل حميثرة بالبحر الأحمر

نفى الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، ما تم تداوله عن طواف البعض بجبل حميثرة بالبحر الأحمر، باعتباره مثل جبل عرفات.

وأضاف ثابت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن من قال ذلك يعتبر من "الفئة الشاذة أو غير العاقلة"، مشيرًا إلى أن "الصوفية الذين يزورون مقام سيدي أبو الحسن الشاذلي منهم قضاة وأساتذة جامعيين وضباط، وغيرهم من الفئات العالية".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الاوقاف تسير بعثات دعوية أثناء مولد سيدي أبوالحسن الشاذلي، لافتا إلى أنه قضى 7 أيام في مولد الشيخ أبو الحسن الشاذلي، نافيًا ما تم تداوله بأحد الجرائد عن اعتبار الصوفية لجبل حميثرة بأنه مثل جبل عرفات.