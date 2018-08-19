والدة "أشعياء": ابني "ملاك" رفض الوظيفة وباع الدنيا.. و"لا يمكن يقتل"

أكدت والدة الراهب المجرد، أشعياء المقاري، المتهم بقتل الأنبا أبيفانوس، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، أن نجلها لا يمكن أن يرتكب معصية أبدا، لافتة إلى أن إحساسها وشعورها يؤكدان لها أن نجلها لم يقتل.

وأضافت والدة الراهب المجرد، لـ"الوطن": "ابني طالع من عندي ملاك، والجميع يشهد بذلك، فلم يحدث أن صنع مشكلة مع أحد، وكلمة إن ابني يقتل مستحيل أصدقها، ولا يمكن أن يرتكب معصية".

وتابعت: "ابني متدين بطبعه وعقب تخرجه من الجامعة جاءه جواب التعيين، فدخل عليّ المنزل، وقالي جواب التعيين جالي، قلتله كويس تروح الشغل الصبح وبعد الظهر مع شقيقك في المحل، ولكننا فوجئنا به يذهب للدير، دون أن يخبر أحدا".

واستطردت أنه فور علمها بدخوله الدير ذهبت إليه وحاولت إقناعه بالعدول عن قراره، لكنه رفض، مضيفة: "ابنى دخل الدير برغبته، وباع الدنيا".

وأشارت والدة المتهم بقتل رئيس دير أبو مقار، إلى أنها تشعر بأن قلبها مكسور، على ابنها، ودموعها عليه لم تجف".

كان قاضي المعارضات بمحكمة وادي النطرون الجزئية، جدد حبس الراهب المشلوح، أشعياء المقاري، المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادي النطرون، الأحد الماضي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، مع الراهب المشلوح أشعياء المقاري، وائل سعد، في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادي النطرون، عن محاولته تنفيذ الجريمة مرتين من قبل.

وأشار المقاري في اعترافاته إلى أنه فشل في المرة الأولى، بسبب صلاة رئيس الدير، كما فشل في المرة الثانية، لأنه نام واستيقظ متأخرًا، ولم يلحق برئيس الدير قبل وصوله إلى الكنيسة، وفى المرة الثالثة تمكن من تنفيذ جريمته.