أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي حلقة نقاشية مساء أمس بعنوان "غنوة وطن" عن الشاعرين عبد الرحمن الأبنودي، والكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية بالسويس، ناقشها الشاعر عزت المتبولى، والشاعر فوزى محمود بقاعة نادى الأدب بقصر الثقافة بقاعة كامل عيد على هامش "معرض الكتاب الأول" المُقام بالفرع.

بدأت المناقشة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء السويس ثم تحدث الشاعر فوزي محمود عن مشوار الشاعرين من قبل التهجير حتى أن توفاهما الله وتحدث الشاعر عزت المتبولي عن المواقف والجماليات فى شعر "غزالي والأبنودي" وكيف أنهما استطاعا أن يجمعوا الشعب خلفهم ثم تحدث عن شعبية غزالي بمصر وخارجها مؤكدا أنه سيظل رمزا لشعراء المقاومة الشعبية، الذي بدأ حربه ضد الاحتلال باستخدام الكلمة، بعدما جمع رفاقه من أفراد المقاومة في "بدروم" عمارة اتخذوها خندقا ومركزا لتجمعهم، وعلى نغمات السمسمية خرجت الكلمات المعبرة عن الأحداث والتي تزرع الأمل في العودة إلى النصر، وأطلق عليها فرقة أولاد الأرض.

وحكى الدكتور سيد إبراهيم مواقف نبيلة مع الكابتن غزالي وكيف كان يعامل الجيل الصاعد، وأشار الكاتب مجدي متولي أنه كان منذ عام 83 قابل الكابتن غزالى وسجل معه حوار صحفي ثم حوله بعد ذلك إلى قصيدة وتلاها على الحضور.