أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محفظ الغربية، اليوم الأحد، توجيهاته إلى المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بضرورة الانتهاء من وضع كافة الإجراءات التنفيذية والإدارية للبدء في إنشاء سلم كهربائي أعلى نفق الشون بتكلفة 10 ملايين جنيه.

من جانبه، باشر رضا جاب الله رئيس حي ثان مهام دور اللجنة المشكلة هندسيا من الحي والجهات المعنية سعيا في معاينة موقع إنشاءات معاينة للمكان، وعمل المسح التصويري للمشروع تمهيدا للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع عقب إجازة عيد الأضحى.

جدير بالذكر، أن محافظ الغربية وافق على تخصيص المبلغ المذكور سعيا في إنشاء السلم الكهربائي أعلى النفق للتيسير على المواطنين والقضاء على معاناتهم من المرور من نفق الشون نتيجة التسرب المستمر للمياه بالنفق، وإعاقة حركة عبورهم من خلاله وخاصة كبار السن.