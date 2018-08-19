يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين تنتياهو، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء اليوم في تل أبيب.

ووصل إلى إسرائيل، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في زيارة هي الأولى من نوعها، منذ توليه مهام منصبه في شهر مارس الماضي، لمناقشة قضايا مشتركة، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأزمة السورية.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن بولتون سيزور إسرائيل، اليوم، ويلتقي بنتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين، منهم وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، لبحث قضايا مهمة ورئيسة، على رأسها الخروج الإيراني من سوريا، وكذلك مسألة غزة.