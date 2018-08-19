اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بممثلي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعنية الذين شاركوا بالمنتدى الأول للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الهجرة في أواخر يوليو الماضي، لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى.

استعرض الاجتماع تنفيذ توصيات المنتدى فيما يتعلق بلجنة البنك المركزي والبنوك الوطنية، وقال ممثل البنك المركزي، إن البنك يعمل على دراسة إجراءات ومقترحات مختلفة تتعلق بتفعيل مبادرته مع البنوك الوطنية المصرية بتقسيط الرسوم الجمركية على سيارات المصريين بالخارج، لتكون بواقع قرض بفائدة ميسرة، والتي تم اقتراحها من المصريين بالخارج، والحرص على وضع سيناريوهات مختلفة متعددة لهذه الإجراءات لضمان إيجاد حل للتوصية.

وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعي والمالية والتربية والاتصالات "هيئة البريد" والتعليم والتعليم العالي والإسكان والاستثمار والصناعة والبنك المركزي والبنوك الوطنية.