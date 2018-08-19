شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للعمل على راحة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من خلال تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وربطها بمركز معلومات مجلس الوزراء لسرعة حل أي مشكلة تطرأ في حينها.

وأكدت المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد بجميع المرافق والخدمات والمستشفيات ومرفق الإسعاف والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتشديد الرقابة على مواقف النقل العام والسيرفيس ونقل الركاب وسيارات الأجرة لعدم استغلال المواطنين وتأمين الحالة المرورية على الطرق السريعة والفرعية، وتجهيز وتأمين ساحات صلاة العيد بالمدن والمراكز والبالغة 332 ساحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية ومديرية الأوقاف.

كما أكدت المحافظ، ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات وإزالة المخلفات أولا بأول، مع قيام الطب البيطرى بفتح المجازر أمام المواطنين والتنسيق مع مديرية الصحة لمراقبة الأسواق والمحال والمطاعم، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، والتأكيد على توفير جميع المقررات التموينية والبترولية والمحروقات وعمل افران الخبز المدعم خلال أيام العيد وتكثيف الحملات والرقابة التموينية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات، مع قيام مديرية الري وشرطة المسطحات المائية بالمرور على كافة المراسى والمعديات ومراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية.