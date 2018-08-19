اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز أبوالمطامير وإيتاي البارود وأبو حمص.

وقالت المحافظ، إنه تم اعتماد خريطة تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة عثمان القبلية بمدينة أبو المطامير، وخط تنظيم شارع متفرع من شارع التدريب المهنى أمام مشروع الإسكان بأرض السوق بإيتاى البارود، والمخطط التفصيلى لقرى (تلبانة ـ الروقة ـ البهى ـ أثريات فاضل ـ الإبراهيمية) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية بإيتاى البارود، ومشروع تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (4 ـ 5) بمدينة أبو حمص.

وأضافت المهندسة منال عبدالمنعم مدير عام التخطيط العمراني ومدير وحدة مشروعات الصندوق الاجتماعي ومدير تطوير العشوائيات، انه تم التنسيق مع محمد وجيه خالد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإدراج تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بقرى المحافظة بإجمالى مبلغ 245 مليون جنيه ضمن الخطة الممولة من الجهاز لتنفيذ شبكات وروافع صرف صحى بمبلغ 135 مليون جنيه، ومشروع صيانة مراكز شباب بمبلغ 20 مليون جنيه، ومشروع صيانة وحدات صحية بمبلغ 20 مليون جنيه ومشروع صيانة وترميم مدارس بمبلغ 30 مليون جنيه.