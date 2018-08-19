أعلنت الاتصالات السعودية STC، تخصيص 1 جيجا مجانية لكل حاج مستمتع بخدمات STC مسبقة الدفع كهدية لضيوف الرحمن، بهدف تيسير تجربتهم في الحج يومي التروية وعرفات، ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن هدية الشركة لضيوف الرحمن جاءت انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام ومضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج.

وأكد أن الهدية تجسد أيضا شعار المملكة العربية السعودية لحج هذا العام "العالم في قلب المملكة"، مضيفًا أن الشركة سخرت أكثر من 1700 موظف وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن، مع دعم القطاعات الحكومية والخاصة العاملة لخدمة الحجاج، حيث رفعت عدد دوائر الربط الدولي لموسم حج هذا العام إلى أكثر من نصف مليون دائرة دولية بزيادة تقدم بـ27% مقارنة بالعام الماضي، ما سيسهل حركة المكالمات ونقل البيانات بين المملكة وجميع دول العالم.