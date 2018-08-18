قال أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة التضامن الرسمية، إنه يتم التنسيق حاليا مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لتخصيص موقف سيارات للحجاج بعرفات ومنى أمام المخيمات تسهيلا لانتقال الحجاج من المخيم إلى الباص للانتقال من عرفات إلى المزدلفة.

وأضاف عبدالموجود، لـ"الوطن"، أنه تم التنسيق مع بعثة الأوقاف المرافقة لحجاج الجمعيات الأهلية بتكثيف الندوات الدينية خلال فترة المشاعر وعمل خطة عمل لتوزيع كل الوعاظ على جميع مكاتب الخدمة المقيم بها الحجاج الجمعيات لضمان تلقي الجميع الرسالة الدينية الصحيحة المتعلقة بالمشاعر.