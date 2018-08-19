طالب اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مواطني المحافظة بالالتزام بذبح الأضاحي داخل المجازر والتخلص الأمن من مخلفاتها علما بأن المجازر ستكون مفتوحة طوال أيام العيد بالمجان لذبح الأضاحي مؤكدا أنه سيتم توقيع غرامات بيئة في حالة المخالفة وتلويث البيئة.

واصدرمحافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني طوال أيام العيد لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر كافة السلع والمواد البترولية وتكثيف المرورعلى منافذ بيع اللحوم لمنع التلاعب في الأسعار.

وشدد المحافظ على رفع درجات الاستعداد القصوى لأقسام النظافة على مستوى المحافظة للحفاظ على المظهر الجمالي للشواع والميادين والعمل على مدار الساعة.

وأشارمحافظ الغربية إلى أنه يوجد غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة مربوطة بغرف عمليات فرعية بكل مركز على مستوى المحافظه التي تقوم بالمتابعة الدائمة وتلقي شكاوى المواطنين طوال أيام العيد.