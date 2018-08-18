تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية، اليوم، من تحرير 15 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات في حملات أمنية؛ لتأمين أرواح وحياة المواطنين ومواجهة الخارجين على القانون، وردع المخالفين في شوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن، بنتائج الحملات الأمنية في مجال جهود إدارة الحماية المدنية، وتحررت 7 بلاغات حرائق متنوعة، و5 مخالفات في مجال الوقاية من إخطار الحريق، وبلاغي مفرقعات "سيارة متروكه"، وبلاغ إنقاذ بري انهيار جزء من منزل، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.