تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم، عددا من المنافذ لبيع اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بحوالي 40 جنيها بمدينة دمنهور، حيث تم عرض اللحوم البلدية البقري بسعر 85 جنيها للكيلو داخل منفذ القوات المسلحة بشارع النصر، بالإضافة إلى المنفذ القائم بشارع عرابي بجوار المحكمة والتي يتم عرض اللحوم فيه بسعر 95 جنيها للكيلو البقري.

كما تفقدت المنفذ الموجود بأرض المعارض بشارع الجمهورية أمام سينما النصر الصيفي، والذى يعرض اللحوم بسعر 95 جنيها للكيلو البقري، ووجهت بزيادة المغروض بشكل دوري ومستمر لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء اللحوم نظرا لجودتها وسعرها الاقتصادي.