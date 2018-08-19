قال مسؤول باكستاني، اليوم، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيزور إسلام أباد خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الجديد عمران خان.

وذكرت صحيفة "دون" المحلية (خاصة) أنّ الزيارة مقررة في الخامس من سبتمبر، وبموجبها سيكون "بومبيو" أول مسؤول أجنبي يلتقى "خان" بعد توليه رئاسة الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول محلي (لم تسمه) أنّ مباحثات الطرفين ستركز على قضيتين أساسيتين وهما الجهود الرامية لإحياء العلاقات الوثيقة بين واشنطن وإسلام أباد، بالإضافة إلى دعم باكستان في خطوة تقودها الولايات المتحدة من أجل دفع عملية السلام الأفغانية قدما.

ومن المتوقع أن ترافق أليس ويلز، مسؤولة مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون جنوب ووسط آسيا، بومبيو في زيارته إلى باكستان، وفق المصدر ذاته.

ورحبت الإدارة الأمريكية، أمس، باختيار عمران خان رئيسًا لوزراء باكستان.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ "الولايات المتحدة تطمح للعمل مع الحكومة المدنية الباكستانية الجديدة لإحلال السلام والازدهار في باكستان والمنطقة".