أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمرًا بإحالة المتهمين وائل سعد تاوضروس ميخائيل "الراهب سابقا باسم أشعياء المقاري"، والراهب فلتاؤس المقاري وبالميلاد ريمون رسمي منصور فرج، إلى المحاكمة الجنائية بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها التي كشفت عن قيامها بقتل المجني عليه الأنباء إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنباء مقار بوداي النطرون، حيث أقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه على إثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس اتفقا على قتله وكان ذلك منذ شهر سابق لتاريخ الواقعة.

وأحال النائب العام الأوراق إلى محكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمة المتهمين بجلسة عاجلة