أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق أمرًا بإحالة المتهمين وائل سعد تاوضروس (الراهب السابق باسم أشعياء المقاري)، والراهب فلتؤس المقاري، إلى المحاكمة الجنائية.

جاء ذلك بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها التى كشفت عن قيمهما بقتل المجني عليه الأنبا ابيفانوس أسقف ورئيس الانبا مقار بوادي النطرون، حيث أقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه على إثر خلافاته، والمتهم الثاني مع المجني عليه اتفقا على قتل الأخير، وكان ذلك منذ شهر سابق لتاريخ الواقعة، وفى هذا التاريخ كمنا له طريقه المعتاد من سكنه إلى كنيسة الدير لإداء صلاة قداس الأحد، وما أن شاهد المتهم الأول المجني عليه، قام بالتعدي عليه مسدد له ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأسه بواسطة اداة "ماسورة حديدية"، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وتبين من التحقيقات أن المتهم الثاني كان يراقب الطريق والشد من أزره، وعقب تأكدهما من وفاة الأنبا إبيفانيوس فرا هاربين.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه نتجت عن الإصابات الرضية والقطعية بالرأس وما صاحبها من تهت وكسور ونزيف بالجمجمة، وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف بالاسكندرية للمحاكمة العاجلة.