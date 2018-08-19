تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، منفذ بيع اللحوم "ضد الغلاء" أمام إستاد المنصورة، مخاطبا المواطنين قائلا سعر الكيلو 75 جنيها وأي شكوى مكتبه مفتوح "مفيش حد يدفع جنيه زيادة".

وأكد الشعراوي، أن المحافظة أقامت العديد من المنافذ لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة تناسب المواطنين وتقدم سلعة جيدة، مشددا على ضرورة التزام مسؤولي منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 75 جنيها للكيلو بالدهون، 80 جنيها بدون دهون.

وأمر المحافظ، بتكثيف حملات التموين والصحة، والطب البيطري، على المنافذ وجميع المنشآت الغذائية، والمحلات حرصا على صحة وحياة المواطنين وتسيير لجان متابعة يومية على مدار 24 ساعة، للتأكد من التزام المنافذ بالتعليمات حرصا على صالح المواطنين وإجراءات رادعة تجاه المخالفين.

والتقى الشعراوي، العديد من المواطنين الذين أشادوا بما يبذله من جهود تستهدف صالح المواطنين، وتوجيهاته بالتزام المنافذ بالبيع بالأسعار المخفضة عن السوق.