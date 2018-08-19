شدد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على حظر بيع أراضي أملاك الدولة الخاصة بهيئة الأوقاف، إلا بعد الرجوع إلى المحافظة لحماية حق الدولة، مشيرا إلى أنه جرى إنهاء العديد من النزاعات على قطع الأراضي الخاصة بالهيئة في المحافظة التي استمرت عشرات السنوات.

وأضاف أن البرتوكول الذي جرى توقيعه، يقضي باستغلال أراضي الهيئة للنفع العام وإقامة مشروعات استثمارية من شأنها تنمية موارد المحافظة وإحداث تنمية مستدامة بها، متابعا أن المحافظة كانت تعاني من قلة الأراضي لإقامة مشروعات.

جاء ذلك خلال لقاءه سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، لتفعيل البروتوكول الموقع بين محافظة كفرالشيخ، وهيئة الأوقاف المصرية باستغلال أراضي هيئة الأوقاف بالمحافظة، وتعظيم استثمارها، وذلك بحضور المهندس راضي أمين، وكيل اول الوزارة _السكرتير العام، واللواء شكري الجندي، العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والدكتور خالد الهلالى، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والمهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من القيادات التنفيذية.