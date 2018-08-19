فتح مسؤولو الصحة بأسوان، تحقيقا موسعا حول قيام أحد المصابين بالإيدز بعمل جلسات للغسيل الكلوي داخل مستشفى أسوان العام بالصداقة الجديدة، خلال الأسبوع الماضي وجرى اكتشافه فقط عقب تحويله لمستشفى أسوان الجامعي والتي رفضت الغسيل الكلوي له بعد اكتشافها للحالة بعد فحصه طبيا وإجراء الفحوصات والتحاليل له والتأكد من إيجابية إصابته بالإيدز، وعلمت "الوطن" أن المريض توفي يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح محمد جمال، نقيب التمريض بأسوان والمشرف على المستشفى الجامعي، ما حدث قائلا: إن الحالة لرجل مسن أدى جلسة غسيل كلوي ببقعة الطوارئ بمستشفى أسوان العام بالصداقة لمدة 3 جلسات، وعقب تحويله لمستشفى أسوان الجامعي وكالمعتاد يجري فحص المريض قبل دخوله على وحدات الكلى بالمستشفى لتحديد وجود أي فيروسات من عدمه، تبين أن المريض مصاب بفيروس الإيدز فرفض الطاقم الطبي عمل جلسة غسيل كلوي حيث إنه لا يوجد جهاز خاص بالمصابين بفيروس الإيدز، وفحصت لجنة من مديرية الشؤون الصحية الأمر في مستشفى الصداقة الجديدة.