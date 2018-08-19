قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة ستعمل بأقصى طاقتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك من أجل تلبية كافة احتياجات المواطنين، مؤكدًا: "جاهزون للطوارئ".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم، أنه لن يجرى تخفيف الأحمال الكهربية خلال أيام العيد، مشيرًا إلى وجود احتياطي إضافي يلبي كل الاحتياجات من استهلاك الكهرباء.

وأضاف، أن الوزارة ستستقبل كل الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم على رقم 121.

وتابع، أنه جاري تطوير الخدمات حيث سيعمل مختلف العاملين بالوزارة والفنيين على التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكمل: "كنا نعاني من أزمة في إنتاج الكهرباء، لكن هذه الأزمة حُلت وأصبح لدينا احتياطي مناسب، أما الآن فنحن نسابق الزمن من أجل تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وفي نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل ستشهد هذه الشبكات طفرات، حيث جرى الانتهاء من تجديد بعضها، كما يجرى العمل على تطوير وتجديد الشبكات الأخرى".

واختتم: "مفيش انقطاع كهربي هيحصل تاني مع نهاية العام أو بداية 2019".