على مشارف عيد الأضحى المبارك، استوردت مصر هذا العام أول شحنة من اللحوم الأوغندية، تبلغ 50 طنا من مختلف أنواع اللحوم المجمدة، وذلك عن طريق شركة مصر - أوغندا للأمن الغذائى، لتكون تلك اللحوم، ضيف جديد على السوق المصرية إلى جانب اللحوم السودانية والصومالية والبرازيلية.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير، أهم المعلومات عن اللحوم الأوغندية، ومنشأها، وطرق ذبح ماشيتها وفق القواعد الشرعية، وذلك وفق تصريحات اللواء الدكتور "إبراهيم محروس" رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور "عبدالسلام عاطف"، الأستاذ بكلية الطب البيطري قسم الرقابة الصحية للحوم جامعة القاهرة.

- اللحوم الأوغندية لأبقار ذات سلالات أوغندية أصلية تسمى سلالات "أنكولي"، وهي سلالات معروفة بقرونها الطويلة، ومنتشرة في كل أنحاء القارة الإفريقية.

- تتغذى على الحشائش والمراعي الطبيعية طوال العام نظرا للأمطار الدائمة في أوغندا، وتخضع لإشراف طبي عالي المستوى.

- تذبح وتجمد بأحدث الطرق والإمكانيات الحديثة، بواسطة مجزر معتمد أنشأته هيئة استثمار مصر في أوغندا.

- قبل دخولها إلى مصر، تم فحصها وتحليلها جيدا من ثلاث جهات، وزراة الصحة، وزارة الزراعة، الصادرات و الواردات، للتأكد من أنها سليمة خالية من أي مسببات مرضية، و من ثم تدخل على ثلاجات حفظ و يتم تداولها مجمدة.

- الذبح للأبقار الأوغندية، تم وفق الشريعة الإسلامية، وبعد التاكد من ملائمتها للذبح، وذلك تحت لجنة تكون مكونة من أطباء بيطريين تم تدريبهم جيدا ولديهم الوعي الكافي بطريقة الفحص وطريقة الذبح الصحيحة والسليمة على الشريعة الإسلامية.