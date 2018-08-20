ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وتذبح فية الأضاحي تبعا بسُنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتنفيذ أمر الله بفدائه إسماعيل، عليه السلام من الذبح، فقام بإرسال الكبش إلى والده إبراهيم ليفتدي به ابنه اسماعيل ومن هنا كانت السنة النبوية، ولكن تبقي طريقة كيفية شراء الأضحية وتجنب أن تكون مغشوشة هو ما يشغل بال الكثرين.

وفي هذا الشأن تواصلت "الوطن"، مع الطبيب البيطري، أيمن عادل، الذي قال إن هناك عدة ملاحظات يجب الانتباة لها عند شراء الأضحية يمكن ملاحظتها بالنظرة الدقيقة للأضحية، موضحا أنه يجب أن يتسم الخروف بعيون نظيفة وبراقة خالية من الاصفرار والاحمرار، ويجب أن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيف، ورأسه مرفوعة غير متدلية على الأرض.

وأوضح عادل، لـ"الوطن"، أنه يجب أن تكون الأضحية لا تعاني من رشح الأنف أو السعال، أو أثار إسهال على الجزء الخلفي من الأضحية، والتاكد من عدم وجود علامات التهابات في الفم والأنف والأذن واللسان، وألا يكون لديه مشكلة في التنفس، كما يجب أن تكون ساقيه مستقيمان لا يُعاني من عرج.

وأردف الطبيب البيطري، أن يقوم المشتري بالضغط علي جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، وإذا كان الامتلاء غير الطبيعى يكون غشا بالملح، كما يجب فحص جلد الأضحية جيدا حتي لا تكون مصابة بأي نواع من الأمراض الجلدية، والتأكد من عدم وجود قطع بالإذن أو الذيل.