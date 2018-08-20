نقلت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، عن قناة "سي إن إن تركيا" وقوع إطلاق رصاص من سيارة نحو مبنى السفارة الأميركية في أنقرة.

وقالت "رويترز" إن نوافذ السفارة الأمريكية تحطمت بعد إطلاق نار من سيارة دون إصابات.