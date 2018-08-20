بالفيديو| "حاجة ترجم زوجها وآخر يسافر بالدراجة".. طرائف في الحج

مواقف طريفة شهدتها مواسم الحج بعض المواقف الطريفة خلال أداء المناسك وقبلها، لفتت انتباه الناس، منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى في أيام ما بعد الألفية، ترصدها "الوطن" في السطور التالية:

أول رحلة طيران عراقية لأراضي الحجاز

في ثلاثينيات القرن الماضي، اشترت شركة بشركة الطيران العراقية طيارتين من بريطانيا من طراز "دوف" تتسع الواحدة لـ8 أفراد، واشترت طائرتين من طراز "فايكنج" تتسع لركوب 18 فردا، وقررت الشركة أن تبدأ أولى رحلاتها برحلة الحج وتنقل عددا من الحجاج العراقيين إلى الأراضي المقدسة، ونفذت الشركة الكثير من الدعاية لطمأنة الناس بالسفر الجوي وقوة الطائرات الجديدة.

تضمنت الدعاية، بث روح الاطمئنان لدي الحجاج بأنه "لو سقطت الطائرة سيكون مصير الحاج الجنة لموته في السعي للحج"، وبالفعل استجاب للرحلة عدد من الناس وفور إقلاع الطائرة التي كان وزنها خفيفا نسبيا بدأت تترنح بالمطبات الهوائية، لتثير الرعب في نفوس الركاب وبدأ قبطانها في الشك وتملكه الخوف، فكلما يشعر بأنها تهبط بأنفها يصحح طيرانها، فيسحب عتلة القيادة للأعلى تستقيم قليلا ثم تعود مرة أخرى.

نظر الكابتن من الشباك فلم يجد أي عيوب بالجناحين وحار في الموضوع وأرسل مساعده لكي ينظر من الخلف إن كان فيه أي خلل ما، وعند عودة المساعد وعلى وجهه ابتسامة، قال لقائد الطائرة إنه رأى الركاب يؤدون صلاتهم سجودا وركوعا وقياما وقعودا وعند كل حركة كان مركز ثقل الطائرة يتغير أماما ووراء بما يؤثر على اتزان الطائرة خفيفة الوزن.

رمي الزوج بالجمرات

شهد الحج موقفا طريفا حينما رجمت حاجة مصرية زوجها بدلا من الشيطان، وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن الحاجة المصرية كانت مع كل جمرة ترميها تسب شخصا ما بألفاظ نابية، وعند سؤال مراسل الصحيفة لها عن هوية من تقوم بإهانته لم تجب، بسبب الغضب الذي كانت فيه إلا أن إحدى قريباتها أخبرت المراسل بأن زوج الحاجة خانها مرات عديدة وهو من تقوم بسبه.

أصوات غريبة حول الكعبة المشرفة

في عام 2017 تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقطات غريبة لمجموعة من المعتمرين يطوفون حول الكعبة المشرفة، وهم يصدرون آهات قوية بشكل غريب عما هو مألوف، مما شد انتباه ودهشة الكثيرين من الحجاج وتساؤلات عما يفعلوه.

السفر للحج بالدراجة

قرر حاج صيني ويدعى "محمد باماتشن" أن يتبع التقاليد القديمة في الذهاب للحج، وأن يتخلى عن رفاهية الرحلات الجوية، وقرر الذهاب لأداء فريضة الحج على دراجة وقطع مسافة 8150 كيلو مترا وعبر العديد من الدول ودامت رحلته قرابة 4 أشهر.

الذهاب للحج مشيا على الأقدام

قرر الرحالة السعودي "القحطاني" في عام 2015 الانطلاق لرحلته الثالثة سيرا على الأقدام لأداء مناسك الحج، وقطع مسافة طويلة ثلاث مرات لأداء مناسك الحج في المرة الأولي حج عن الأمير نايف رحمه الله، والرحلة الثانية عن والدته، وكانت رحلته الثالثة عن الملك عبد العزيز آل سعود حبا وعرفانا وامتنانا.

حجاج أندونيسيا يبهرون الجميع بمطار المدينة

فور وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، نظم الحجاج الأندونيسيون صفوفهم بشكل يلفت الانتباه ويظهر مقطع فيديو قيام الحجاج بإنشاد بعض الأناشيد الدينية، معبرين عن فرحتهم بأداء فريضة الحج، ونال تصرفهم إعجاب العديد من العاملين والحاضرين بالمطار.