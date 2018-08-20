أشعلت صور حفل زفاف باذخ لابن سفير إيران في الدنمارك، محسن موراديان، وعارضة ومصممة الأزياء أناشيد حسيني، وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالكشف عن أملاك أقربائهم.

"العرس الملكي"، الاسم الذي أطلقه الإيرانيون على الزفاف لشدة بذخه، في مناقضة لما تعانيه طهران، حيث يستعد الإيرانيون لتداعيات العقوبات الاقتصادية التي فرضها مؤخرا الرئيس الأمريكي على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.

ونقلت "بي بي سي"عن مراسل "ديلي تليجراف" في الشرق الأوسط، أن العروسين أعلنا أنهما دفعا تكاليف الحفل من مالهما الخاص.

وكشف محمد باهماني، الحاكم السابق لمصرف إيران المركزي في عهد إدارة محمد أحمدي نجاد، أن أكثر من 5 آلاف شاب إيراني غني يعيشون حاليا خارج إيران.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "بالمحصلة، يملكون 148 مليار دولار أمريكي في حساباتهم المصرفية أي ما يعادل أكثر من مخزون العملة الأجنبية في إيران. نريد أن نعرف ماذا يفعلون في هذه الدول علما أن عدد طلاب الجامعة المسجلين من بينهم هو 300 طالب فقط".

وعمت مظاهرات أنحاء متفرقة من إيران بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وأرجع المتظاهرون ما يحدث إلى الفساد المنتشر والنظام البنكي الضطرب ونسبة البطالة العالية.

وتحدث مراسل الصحيفة إلى منوشهر فرحبخش، وهو خبير اقتصادي مقيم في لندن، الذي علّق على الموضوع قائلا إن "كل ما على آية الله علي خامنئي فعله هو تحضير استمارة بسيطة تتضمن سؤالا عن اسم المسؤول وكم كانت ثروته قبل الثورة وكم أصبحت بعدها".