قال البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن قوات الأمن تبذل جهودا ضخمة لتأمين مولد السيدة العذراء بمحافظة أسيوط، والذي بدأ منذ أيام وينتهي بالاحتفال الكبير غدا، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك،

وأشار ضيف، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مولد السيدة العذراء يحضره أكثر من نصف مليون مواطن، مشددا على حفاظ القوات على الحالة الأمنية حتى يستمتع جميع المواطنين بالاحتفال بالمناسبات والأعياد.

ويتوافد آلاف المصريين على دير السيدة العذراء بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية، والتي بدأت يوم 7 أغسطس وتسمر لمدة أسبوعين.