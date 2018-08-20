تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، سير العملية الامتحانية للدور الثاني من وقت خروج صناديق الأسئلة من مركز الثانوية العامة مرورا بلجان المحافظة وعودته مرة أخرى إلى المركز لإرسالها إلى كنترول الثانوية العامة.

وقيد اليوم لأداء الامتحانات 88 طالبا وطالبة، أدى منهم الامتحان (84) طالبا وطالبة، فيما تغيب 4 عن أداء الامتحان.

وأضاف "سويلم" أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ولم يتم رصد حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات بديوان المديرية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى كافة اللجان الامتحانية والبالغ عددها 10 لجان على مستوى المحافظة، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع اللجان.