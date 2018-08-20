تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، بعد مرور 24 ساعة من الواقعة، اليوم، من ضبط سائق مركبة توك توك سكب بنزين على مدرس أثناء المشاجرة معه، مستخدما هذه الحيلة لإرهابه والمرور قبله في الطريق العكسي محاولًا البلطجة وفرض السيطرة والخروج عن القانون.

وأثناء المشاجرة بشارع أكاسيا بمنطقة الدوان دون بمحرم بك وسط الإسكندرية، أمسك السائق بزجاجة البنزين الموجودة في التوك توك وسكبها على المدرس ثم أشعل النيران فيه، مما أصابه بحروق بالغة من الدرجة الثانية، يرقد منذ أمس في حالة حرجة داخل مستشفى رأس التين العام غير قادر على الإدلاء بأقواله.

كان شخص يدعى "م. م. ع"، يعمل مدرس أصيب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والبطن، إثر قيام أحد سائقي مركبات التوك توك بسكب مادة سريعة الاشتعال "بنزين" عليه وإشعال النيران به، بسبب أولوية المرور، وفر هاربا بالمركبة.

أمر اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، رئيس قسم المباحث الجنائية، وتحت إشراف اللواء شريف ذكي، مدير إدارة البحث الجنائي، لتحديد المتهم، وضبطه والمركبة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد شخصية المتهم "ع. ح. ع"، 18 سنة، سائق توك توك، مقيم شارع منطقة نادي الصيد، دائرة القسم، السابق اتهامه في عدد 4 قضايا "ضرب - سلاح أبيض".

وعقب تقنيين إجراءات ضباط قسم شرطة محرم بك، جرى ضبطه والمركبة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر أحوال القسم إرفاق بالمحضر الأصلي، وجاري العرض على النيابة العامة.