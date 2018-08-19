صادرت مديرية التموين في المنيا، كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، خلال حملات مكبرة على محلات الجزارة، لمتابعة جودة المعروض للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم قبل عيد الأضحي المبارك، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، الطب البيطري، والصحة.

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تشكيل حملة برئاسة المهندس أبسخرون بولس، مدير إدارة الرقابة التموينية، وعضوية مفتشي إدارة الرقابة، إضافة لحملات شنها مفتشي التموين بالإدارات الفرعية، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر: شملت جنحة ضد "م. ز. ع" صاحب محل جزارة بشارع مدرسة المنيا الإعدادية، وجنحة ضد "م. ف. ث" صاحب محل جزارة بشارع مديرية التربية والتعليم، ومحضر ضد "م. ي. ر" صاحب محل جزارة بشارع عدنان المالكي، لحيازتهم وعرضهم لحوم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تحررت جنحة ضد "م. ر. م" صاحب محل جزارة بشارع مديرية التربية والتعليم، لعدم حملة شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية.

وأكد وكيل وزارة التموين، على مواصلة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية حملاتها وتكثيف جهودها في هذه الأيام لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين والاستيلاء على حقوقهم وذلك من خلال غرفة العمليات المشكلة بالمديرية والإدارات الفرعية.