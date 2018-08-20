وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، برفع حالة الاستعداد والطوارئ بجميع المرافق الخدمية والأسواق والمستشفيات العامة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والعمل على توفير الراحة للمواطنين خلال الاحتفال بالعيد.

وفي السياق، تابع المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، مواقف السيارات وتعريفة الركوب ومدي التزام السائقين بها، كما تابع الأسواق وعمل ورديات لمتابعة أعمال النظافة في المدينة والقري التابعة لها علي مدار الـ24 ساعة، وتوفير جميع أنواع اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المنافذ التابعة للوحدة المحلية.

وأعلن غراب، توفير أسطول من أتوبيسات مشروع النقل الداخلي المزينة بالأعلام والورود لنقل المصلين الي ساحات الصلاة، كما قامت الوحدة المحلية بتوفير الحدائق والمنتزهات العامة مثل حديقة الجمهورية وحديقة اللوتس والمنتزهات المنتشرة في جميع مداخل المدينة وعلى طول طريق المحور.