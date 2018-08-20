بعيدا عن الهواة وغلاء أسعار الذبح.. نصائح جزار لنحر أضحيتك بنفسك

ساعات قليلة، ويهم المواطنون في مختلف أرجاء مصر والعالم الإسلامي لذبح أضاحيهم في "موسم اللحمة"، الذي يكون فيه المواطن على موعد سنوي مع الجزار، ولكن هناك من يقع في فخ بعض من يعملون بالجزارة من الهواة، بل أن بعضهم لا يعرف طرق الذبح الصحيحة، ووفق قواعد الشريعة، فضلًا عن رغبة بعض المواطنين بذبح أضحيتهم بأنفسهم حتى يشعر هو وأسرته بفرحة العيد، وكذلك النجاة من تكلفة الذبح المرتفعة.

تواصلت "الوطن"، مع محمد علي، أحد الجزارين الذي يمارس المهنة منذ أكثر من 15 عامًا، ويقدم للمواطنيين نصائح عند الذبح وأفضل طرق تقسيم لحوم الأضاحي.

- بداية، تحدث الجزار الثلاثيني، عن أهمية تصويم الأضحية عن الطعام لمدة 12 ساعة، قبل إجراء عملية الذبح، بهدف تحسين نوعية اللحم، وإتاحة ماء الشرب له لتسهيل عملية السلخ.

- تجهيز الأدوات والسكاكين المستخدمة في الذبح، بداية من سكين ذبح كبير، يكون نصلها حادًا، وسكينة السلخ "الخنصر"، وسكين "تشفية اللحوم" ذات النصل الرفيع، وكذلك سكين تقطيع اللحم، والساطور، الذي يستخدم في تكسير العظم، بالإضافة إلى مسن سكين "المستحد"، و"الخطاف" ليتم بها رفع الأضحية عن الأرض، وكذلك "أورمة" لتقطيع اللحوم عليها، أو "ورش" خشبي صغير.

- ينصح "أحمد" بعدم إجهاد الخروف قبل الذبح أو جر الحيوان على الأرض إلى مكان الذبح، ولا يتم شحذ السكين أمام الحيوان ويتم ذبح الحيوان بمجرد السيطرة عليه.

- يجب عدم تقييد الأضحية أثناء وبعد الذبح، وأن يكون متجهًا نحو القبلة، وتمرير السكين أسفل الرأس أفقيًا وقطع الحلقوم والمريء وذلك مع التسمية، فذكر اسم الله عند الذبح تكسب الذابح والمذبوح سكينة وطمأنينة.

- ينبه الجزار الشاب، ألا يتم فصل الرأس تماما إلا بعد انتهاء النزيف تمامًا وتخرج روحه.

- عملية السلخ، تبدأ بعد الذبح مباشرة، من خلال عملية "نفخ" الأضحية بـ"الكمبروسر"، وهذا في حالة الخراف، أم الأبقار والجاموس فيتم سلخها مباشرة، ويراعى عند السلخ، محاولة فصل الجلد عن اللحم، دون إحداث هدر في اللحم أو قطع في الجلد.

* أما نصائح تقسيم اللحوم وتقطعيها، ومناسبة أي نوع منها لأي شكل من الطهي فهي:

- تقسم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء منطقة الفخذ والمنطقة الوسطى بين الكتف والفخذ ومنطقة الكتف وتختلف القطعيات من منطقة لأخرى.

- المنطقة الوسطى بين الكتف والفخذ وهي منطقة القطن أو بيت الكلاوى ومنطقة الأضلاع الظهرية، ويستعمل هذا الجزء في التحمير والسلق والطبخ العادى، أما منطقة الريش أو الضلوع مناسبة لـ''الشوى''، خصوصًا فى حالة الأغنام صغيرة السن أما منطقة السرة فلحمها أقل جودة فتستخدم في الفرم وعمل السجق.

- منطقة الفخذ تنقسم إلى موزة خلفية والفخذ، ويعتبر لحمها من أجود أنواع اللحوم وتنخفض فية نسبة الدهون، ولذلك تستخدم فى عمل ''البفتيك'' بعد تقطيعها إلى شرائح رقيقة، أما عن المناطق الجيدة فى اللحم، والتي يفضل البعض سلقها في الماء المغلي للحصول على الحساء ''الشوربة''، هي الموزة الأمامية والخلفية، وكذلك منطقة بيت الكلاوي والرقبة.

- عند حفظ الذبيحة بالثلاجة يجب غسلها قبل حفظها بـ''الفريزر'' وعند استخدامها مرة ثانية توضع كما هى في أواني الطهي ولا يفضل غسلها مرة أخرى حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.