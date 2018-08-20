تنفذ مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين ومباحث التموين والرقابة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، حملات انضمامية مشتركة على الأسواق والمحلات والمطاعم، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية، وتكثيف الحملات المرورية على محلات الجزارة، والأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك.

وأكد اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنع والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية طبقا للقرار رقم 685 لسنة 1954 وعمل محاضر للمخالفين، وتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.