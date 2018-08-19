تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إنشاء المطبعة المركزية والتي يتم تصميمها لتعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة الرقمية، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك بمركز الصيانة والإنتاج، بمدينة كفرالشيخ، بحضور ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات، والمهندس علي عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اللواء حاتم فايد، مدير المطبعة المركزية ومحمود الإمام، رئيس وحدة الصيانة والإنتاج وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تطوير المطبعة القديمة لإحلالها بمطبعة جديدة تعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة الرقمية بتكلفة 8 ملايين جنيه، تشمل ماكينات طباعة ألوان وماكينات للتجليد والتغليف وتزويدها بكافة الإمكانيات الرقمية لمضاعفة وجودة الإنتاج، وذلك لتوفير جميع مستلزمات الديوان العام والوحدات المحلية والقطاعات والهيئات الحكومية، من كتب ومجلات واستمارات وسجلات والمطبوعات الأخرى بالنظام الرقمي وفصل الألوان والعلامة المائية والفسفورية، طبقا لأعلى المعايير الفنية، بهدف ترشيد الانفاق والحفاظ على المال العام، وذلك بالتعاون مع الأمن القومي، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80% من أعمال الإنشاءات.

وأضاف المحافظ، أن أعمال تطوير مركز الصيانة والإنتاج والمطبعة المركزية تأتي ضمن خطة المحافظة لاستثمار الطاقات غير المستغلة لمضاعفة الإنتاج بجودة عالية وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا بتكثيف الرقابة على منتجات مركز الصيانة والإنتاج، قائلاً: نتصدى للفساد والمفسدين بكل قوة ومال الشعب خط أحمر.

من جانبه قال اللوء ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات، إن مركز الصيانة والإنتاج يتضمن (مستودع الغاز- ورشة نجارة- مطبعة - منفذ مبارك - منفذ ميت علوان - توريدات - مشروع معدات)، مضيفا أن وحدة الصيانة تنجز جميع أوامر التوريد الموجهة لها من الديوان العام وجهات الولاية من أوراق وأدوات مكتبية وأثاث وأجهزة أخرى.