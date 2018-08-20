هنأ اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أبناء وأجهزة المحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث وجه تهنئة لأبناء كفرالشيخ، قال فيها "يسعدني أن أتقدم لأبناء محافظة كفرالشيخ وأجهزتها بأزكى التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة".

وتمنى المحافظ في برقيته لأبناء المحافظة،" أن يديم الله العلي القدير نعمة الأمن والأمان الذي تتمتع به مصرنا الطيبة بقيادة رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلنجدد العهد بأن نكون أبدا ودائما أهل العمل وأن نكون عند تطلعات أبنائنا بمحافظة كفرالشيخ".