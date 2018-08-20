أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرورا مفاجئا على مستشفيات الصالحية والحسينية وفاقوس المركزي، للتأكد من تطبيق آليات رفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المستشفيات، تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك.

بدأت الزيارة الأولى بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي وجرى المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وأقسام المستشفى المختلفة وجرى التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وناظرت المستشفى أكثر من 24 حالة بقسم الاستقبال، وتواجد المدير المناوب وجميع الأطباء والتمريض بالمستشفي باستثناء طبيب واحد وثلاثة من التمريض والفنيين بالمستشفي وقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

كما وجه وكيل الوزارة بإزالة بعض المخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة بالمستشفي وتمت إزالتها على الفور أثناء الزيارة، كما وجه أيضا بتحويل حالة بقسم الجراحة إلي مستشفي فاقوس المركزي لإجراء أشعة مقطعية وتقديم الخدمة الطبية لها بالمستشفى، نظرا لقربها من محل سكنها.

والزيارة الثانية كانت لمستشفي الحسينية المركزي وتبين عدم تواجد مدير المستشفي أو من ينوب عنه وغياب اثنين من الأطباء والنظافة العامة للمستشفي سيئة وقرر وكيل الوزارة خصم حافز الإشراف لمدير المستشفى ورئيسة التمريض وإحالة المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

أما الزيارة الأخيرة فكانت لمستشفي فاقوس المركزي وتم المرور علي أقسام المستشفي المختلفة وتبين تواجد المدير المناوب والأطباء وهيئة التمريض، ووجه وكيل الوزارة بزيادة أدوية ومستلزمات الطوارئ بدواليب الطوارئ بقسم الاستقبال، وتلاحظ وجود بعض السلبيات في معايير الجودة بقسم الإستقبال والحضانات والأقسام الداخلية.

وكلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة الجودة ومدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية بوضع خطة تصحيحية للمستشفي بالتنسيق مع إدارة المستشفى.