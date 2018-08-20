قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة استعدت جيداً لاستقبال عيد الأضحى، بطرح كميات كبيرة من اللحوم منها المجمدة والمبردة، وبأسعار مختلفة.

وأشار، فى تصريحات له، اليوم، إلى أن هناك 1259 مجمعاً استهلاكياً على مستوى الجمهورية، إضافة إلى وجود 56 شادراً لبيع اللحوم موزعة فى 16 محافظة، منوهاً بأن تسعيرة اللحوم والمواد التموينية موحدة تقل عن الأسواق 25%.

واستقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال الفترة من مايو وحتى نهاية يوليو الماضى، استعداداً لعيد الأضحى، رسائل لحوم مستوردة تنوعت ما بين لحوم مبردة ومجمدة وضأن ودواجن بإجمالى كمية 95 ألفاً و256 طناً، فضلاً عن استقبال رؤوس ماشية حية بإجمالى 13 ألفاً و93 رأساً بواقع 11 ألفاً و752 رأس عجول حية و1341 رأس جمال حية.

وأكد إسماعيل جابر، رئيس «الهيئة»، حرص الهيئة على تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات المستوردة، خاصة المنتجات الغذائية لارتباطها بصحة المستهلك، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات لفحص كميات اللحوم ورؤوس الماشية الحية المستوردة حيث تم الإفراج عنها لتداولها بالسوق المحلية.

أضاف «جابر» فى بيان، اليوم، أن «الهيئة» استقبلت 51 ألفاً و662 رسالة متنوعة منها 34 ألفاً و493 رسالة صناعية و17 ألفاً و169 رسالة غذائية وأثبتت النتائج مطابقة 50 ألفاً و886 رسالة، فيما تم رفض 776 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وتابع أن عدد الرسائل الغذائية المقبولة بلغ 16 ألفاً و708 رسائل، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والأسماك، كما وصل عدد الرسائل الغذائية المرفوضة إلى 461 رسالة حيث جاءت الجبن بأنواعه، وإضافات الأعلاف، والزبدة المجمدة، والعطور ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية على رأس بنود الواردات المرفوضة.