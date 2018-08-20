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«الحج عرفة».. ضيوف الرحمن يؤدون «الركن الأعظم»

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بعيدا عن الهواة وغلاء أسعار الذبح.. نصائح جزار لنحر أضحيتك بنفسك

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