وضعت الوزارات والهيئات الحكومية اللمسات الأخيرة على الاستعدادات النهائية لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، الذى يحل غدًا، من حيث التجهيز اللوجيستى للمتنزهات، وخطة ضخ السلع.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: «نشكر الله على هذه الأيام المباركة، وندعوه أن ننعم جميعنا بالأمان والخير والبركة».

ووجه «السيسى»، اليوم، التحية إلى الشعب المصرى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل، «تويتر»، قائلاً: «كل عام والجميع بألف خير».

وشددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على توافر فرق الانتشار السريع وسيارات الإسعاف بالمحافظات، خاصة الصعيد، لمواجهة أى طارئ قد يحدث خلال العيد.

وقالت «هالة»، فى بيان اليوم، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد لـ«القصوى» بدءاً من اليوم حتى نهاية الاحتفالات لجميع المستشفيات التابعة للوزارة، وهيئتها، وذلك حتى انتهاء العيد، مشيرة إلى أن خطة التأمين الطبى تتضمن ساحات صلاة العيد، والمصايف، والمتنزهات، والفنادق، إضافة إلى رفع الاستعداد بجميع المستشفيات، وأقسام الطوارئ، والمستشفيات المحيطة بالميادين العامة، والحدائق، والمتنزهات العامة.

وزيرة الصحة تراجع خطة التأمين الطبى لعيد الأضحى وتوجه بتوفير فرق الانتشار السريع وسيارات الإسعاف بالمحافظات خاصة الصعيد لمواجهة الطوارئ

وأوضحت الوزيرة أنه «تم تحديد 72 مستشفى فى كل محافظات الجمهورية للإخلاء الطارئ فى أى حوادث، مع وقف جميع الإجازات خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وتوفير وسائل انتقال مناسبة للفرق الطبية للمحافظات للعمل كفرق انتشار سريع، مع زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ للضعف، وتأجيل دخول العمليات الجراحية غير العاجلة لحين انتهاء فترة رفع الاستعداد».

وأصدر الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، توجيهاته إلى جميع أجهزة وقطاعات الوزارة برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة أى مشكلات أو أزمات محتملة قد يكون من شأنها التأثير على إدارة منظومة المياه وحالة الرى بالمحافظات بصفة خاصة، وفترة أقصى الاحتياجات بصفة عامة، وكذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تمكين المخالفين من استغلال فترة الإجازة الرسمية، وارتكاب أى مخالفات أو تعديات على نهر النيل ومنافع الرى والصرف، فضلاً عن تشديد الحراسات على المنشآت والمرافق المائية.

وأفاد «عبدالعاطى»، فى بيان اليوم، أنه «تم تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار الساعة، والعمل على حسم أى شكاوى فى حينها، كما تم تجهيز كافة المعدات اللازمة فى حال حدوث طوارئ خلال فترة الإجازة، علاوة على تشكيل لجان على مستوى مديرى العموم والمفتشين ومديرى الهندسات ومهندسى المراكز تلتزم بالوجود المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية، وكذا نهايات الترع والمصارف ومحطات الرى والصرف لضمان توفير المياه وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات». وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن «الوزارة استعدت جيداً لاستقبال عيد الأضحى من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم، منها المجمدة والمبردة، وبأسعار مختلفة».

وأشار «كمال»، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن «هناك 1259 مجمعاً استهلاكياً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وجود 56 شادراً لبيع اللحوم موزعة فى 16 محافظة»، منوهاً بأن «تسعيرة اللحوم والمواد التموينية موحدة وتقل عن الأسواق بـ25%».

وأكد الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوان بالجيزة، أنه «تم زيادة بوابات حديقة حيوان الجيزة لاستقبال زائريها وسيتم افتتاحها الساعة السابعة صباحاً»، لافتاً إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة على أسوار الحديقة بالكامل.

وأشار «رحيم»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه «تم الاتفاق مع إحدى شركات الأمن المتخصصة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، بالإضافة إلى انتشار أفراد أمن نسائى من مديرية أمن الجيزة لتأمين الفتيات وحمايتهن من التحرش».

واشتكى عدد من المواطنين للمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، من أن سعر بيع أسطوانة البوتاجاز بالمستودعات 52 جنيهاً، وفى السوق السوداء 75 جنيهاً فأكثر، كما اشتكى أحد المواطنين من سوء معاملة أحد الجزارين بأحد المجمعات، مؤكداً أن «الجزار يريد إضافة 300 جرام دهون على كيلو اللحمة ويقول اللى مش عاجبه يمشى». جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بالمنطقة الجنوبية أمس، منها مجمع سكة راتب بالدرب الأحمر، ومجمع وهدان، ومجمع الأهرام، ومستودع البوتاجاز، بحى مصر القديمة لمتابعة استعدادات العيد.

وطالب محافظ القاهرة بوقف بيع السريحة للأسطوانات وإلزام أصحاب المستودعات بالبيع بالسعر المحدد دون زيادة، وطالب الجزارين باحترام المواطن وحسن معاملته، قائلاً: «بين البايع والشارى يفتح الله»، مشدداً على التزام الجزارين بالمجمعات بعدم تجاوز الحد المسموح به من كمية الدهون على اللحوم وهو 100 جرام على كل كيلو، مع الالتزام بالأسعار المحددة.