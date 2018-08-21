استقبل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مساء أمس الاثنين، الأنبا عمانوئيل مطران إبراشية طيبة لمحافظات قنا والأقصر وأسوان، لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور القمص أنطونيوس ذكري، راعي الأقباط الكاثوليك بأسوان يرافقهم وفد من الكنيسة الكاثوليكية.

وقدم اللواء مجدى حجازي ترحيبه بزيارة مطران إبراشية طيبة لأسوان، مؤكدا أن عظمة المصريين تكمن في قدرتهم على التلاحم والوقوف صفا واحدا أمام التحديات والمخططات التى تستهدف التفريق والتمزق سواء من الجانب الدينى أو القبلى أو الجغرافي.

وأشار محافظ أسوان إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هي التي تحكم العلاقات بين جميع أهالي المحافظة دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحي، لأن جميع المصريين شركاء فى التنمية والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي.

من جانبه أشاد الأنبا عمانوئيل بحفاوة الاستقبال من محافظ أسوان، التي لمسها من خلال حرصه على لقائه مع تناول العديد من الأراء والرؤى الإيجابية للقضايا المجتمعية المختلفة.

وهنأ مطران أبراشية طيبة بإسم شعب الكنيسة الكاثوليكية شركاء الوطن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخى والمحبة بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد أن الوطنية لا تدرس ولكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وهو الذى أكده اختلاط دم الشهداء من المسلمين والمسيحيين الذين سقطوا في معركتنا ضد الإرهاب البغيض.