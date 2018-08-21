قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، إن مديرية الأوقاف بالإسكندرية حققت المركز الثاني في صكوك الأضاحي برقم قياسي اقترب من الـ5 ملايين ونصف، قبل ساعات من عيد الأضحي.

وأضاف "خشبة" أن المديرية مازالت تواصل متابعة الساحات بخطة محكمة، وتنظيم دقيق لإقامة الشعائر، وإدخال البهجة علي أهالي الإسكندرية، مؤكداً أن ساحات الصلاة بالإسكندرية تحولت إلي ساحات أفراح احتفالاً بعيد الأضحي.

ووجه "خشبة" الشكر لكل قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية والأئمة والعاملين كافة بالمديرية على الجهد المبذول خدمة لله وللوطن ومساعدة المعوزين وإبراز دور المؤسسات والتضييق على المتاجرين بالدِّين وأوجاع الناس

وشدد وكيل مديرية الأوقاف على ضرورة تجنب المواطنين الساحات التي تعد دعاية سياسية، مطالبًا أهالي الإسكندرية عدم الخروج عن الساحات المدرجة ليجتمع الصف وتتوحد الكلمة.