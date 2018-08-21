كلف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الشئون القانونية للنقابة بمتابعة قضية المهندس محمد حسين المعروفة إعلاميا بقضية "انقلاب مترو الأنفاق عن السكة الحديد".

وتابعت النقابة تفاصيل القضية رقم 7798 لسنة 2018 إداري المرج، وحضرت مع المهندس المتهم جلسة 2018/8/15 للدفاع عنه، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المهندس والفني المتهمين بالقضية بكفالة 1000، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم أمام الدائرة جنح مستأنف المرج بجلسة 2018/8/18.

وأثبتت الشئون القانونية للنقابة بطلان كل ماتم من إجراءات، لعدم إخطار النقابة بهذه التحقيقات للحضور مع المهندس، طبقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وقررت المحكمة قبول دفوع النقابة وتأييد قرار إخلاء سبيل المهندس محمد حسين بكفالة 1000 على ذمة القضية.