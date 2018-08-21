يحتفل المسلمون، خلال الساعات المقبلة، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ بالصلاة، في تمام الخامسة و51 صباحا بتوقيت القاهرة. ويستعرض الوطن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى:

تقام صلاة العيد في الساحات المكشوفة المخصصة لذلك، لاستيعاب أعداد المصلين الضخمة، وتختلف صلاة العيد عن باقي الصلوات الأخرى في أنها تقام دون إذن مسبق أو إقامة، وتختلف عن صلاة الجمعة.

يبدأ الإمام بركعتي صلاة العيد قبل الخطبة، وذلك بتكبير الإمام والمصلين في الركعة الأولى 7 مرات متتالية يستحب أن يتخللها ترديد المصلي وفقًا لبعض المذاهب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو ترديد عبارة الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يقرأ الإمام جهرا سورة الفاتحة وسورة أخرى عقبها، غالبًا تكون سورة الأعلى أو "ق".

ويكبر الإمام في الركعة الثانية 5 تكبيرات، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى غالبًا تكون إحدى سورتين إما القمر أو الغاشية. وبعد الانتهاء من أداء الصلاة، يلقى الإمام خطبة يتحدث فيها عادة عن بعض الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي.