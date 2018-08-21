قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تمت زيادة منافذ بيع التذاكر بحدائق حيوان الجيزة، منعًا للتزاحم حول المنافذ الحالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن جميع حدائق الحيوان وجميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة في جميع المحافظات ستعمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لاستقبال المواطنين.

وأوضح "عبدالدايم" أن الحدائق ستفتح أبوابها منذ الساعة السابعة صباحًا، مشيرًا إلى أن المواطنين سيلاحظون وجود تطور في حديقة حيوان الجيزة خاصة بعد تعيين شركة أمن خاصة بها أفراد أمن من الفتيات، لمتابعة الحالة الأمنية داخل الحديقة.

ويحتفل المصريون اليوم بأول أيام عيد الأضحي المبارك لمدة أربعة أيام، يخرجون فيها للحدائق والمتنزهات العامة للاحتفال بالعيد.