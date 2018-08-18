تستعد الحدائق والمتنزهات، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والمحافظات المختلفة، لاستقبال الزائرين، في عيد الأضحى، للاستمتاع بالخضرة والهواء الطلق.

وتقدم "الوطن"، دليلًا لأشهر الحدائق والمتنزهات:

1) حديقة الأسماك:

حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية، تديرها إدارة حديقة الحيوان بالجيزة منذ عام 1902، تضم أنواع أسماك مختلفة، كما تمتاز بخضرتها ومناظرها الطبيعية.

2) حديقة الأزهر:

من أبرز المتنزهات بالعاصمة، وتوجد بالقرب من قلعة صلاح الدين، وتوجد بها كافيهات وأماكن ترفيهيه للأطفال.

3) حديقة الأسرة:

توجد في القاهرة الجديدة عند مدخل مدينة الرحاب، على طريق السويس الصحراوي، توجد فيها مطاعم وكافيهات عدة ومدينة ألعاب تناسب جميع الأعمار، وتُقام بها الكثير من الفعاليات الفنية والترفيهية.

4) الحديقة الدولية:

حديقة عامة في شارع عباس العقاد في مدينة نصر في القاهرة، سُميت بالدولية لأن لكل دولة جزء من الحديقة، إذ توجد بها أشهر أشجارها، وبها مسرح للعرائس.

5) حديقة الحيوان:

تقع في الجيزة، وتبلغ مساحتها ما يقرب من 80 فدانا، ويوجد بها مختلف أنواع الحيوانات، وجبلاية للقرود، وبحيرات للطيور، ويوجد بها ألعاب للأطفال.

6) الحديقة اليابانية:

تقع في حلوان، ويوجد بها مجموعة كبيرة من التماثيل، ويمكن التقاط صور تذكارية مميزة بها.

7) حديقة الأورمان:

تعد من أكبر الحدائق النباتية، وتقع في الجيزة، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

8) حديقة الميرلاند:

هي أكبر حدائق حي مصر الجديدة بالقاهرة، تقع على مساحة 50 فدانا، وتمتد على طول ثلاث محطات للمترو، ومليئة بالأشجار العالية، وبها بحيرات.

9) حديقة الأطفال بالقرية الفرعونية:

توجد حديقة للأطفال داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، تحتوي على ملاهٍ صغيرة وحديقة مصغرة للحيوانات الأليفة ومركز للفنون، وتقدم العديد من الفقرات الفنية وفقرة فنون شعبية وتنورة ومسابقات للأطفال.

10) حديقة الفسطاط:

تقع في مصر القديمة، وتضم مطاعم وملاهي للأطفال والكبار.