زار الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، معسكر فرق الأمن بقرية العزب بمركز الفيوم، لتقديم التهنئة للجنود وضباط الصف بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1439 هـ، صباح اليوم.

وشارك محافظ الفيوم، ومدير الأمن، الجنود وضباط الصف، إفطارهم بقاعة الشهيد محمد عبدالتواب، وقدما لهم التهنئة بالعيد، وقال محافظ الفيوم، خلال الزيارة للجنود، إنهم عين مصر الساهرة وساعدها القوي، وأن الشرطة والجيش والشعب كيان واحد يعمل من أجل النهوض بمصرنا الغالية وحماية مقدراتها وجعل رايتها عالية خفاقة.

جدير بالذكر، أن أمن محافظ الفيوم، ومدير الأمن، شاركا المواطنين في صلاة العيد، صباح اليوم، بمسجد ناصر الكبير، وبرفقتهم عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.